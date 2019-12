vergrößernverkleinern Erfolg auf steinigem Terrain: SUVs wie der Peugeot 2008 erfreuen sich auch weiterhin großer Beliebtheit © Markus Heimbach/Peugeot/dpa-tmn

dpa Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Der SUV-Boom hält an. Daher bringt Peugeot die zweite Generation seines City-SUVs an den Start. Auch ein E-Motor ist zu bekommen. Was rollt da auf die Kunden zu?