In der NBA konnte sich Jimmer Fredette nie nachhaltig durchsetzen, inzwischen spielt er in China - und wie! Im Spiel seiner Shanghai Sharks gegen die Beijing Fly Dragons in der Chinese Basketball Association erzielte Fredette sage und schreibe 75 Punkte.

Vor allem im vierten Viertel drehte er mit 40 Punkten auf, Rekord in der chinesischen Liga. Zum Vergleich: Fredette absolvierte in seiner Karriere 235 NBA-Spiele, den Großteil davon für die Sacramento Kings, bevor er 2016 nach China wechselte. In der nordamerikanischen Profi-Liga kam Fredette allerdings nur auf einen Punkteschnitt von sechs Zählern pro Spiel.

75 Punkte von Fredette sind zu wenig

Doch richtig zufrieden konnte er trotz seiner starken Performance nicht sein, denn sie reichte nicht zum Sieg. "Ich bin sehr enttäuscht über die Niederlage, aber was war das für ein Spiel! Ich bin stolz auf meine Mannschaft, wie sie gekämpft hat", schrieb Fredette nach dem Spiel laut ESPN in einem chinesischem Social Media.

Mit 136 zu 137 verloren die Sharks das Spiel. Pierre Jackson erzielte kurz vor dem Ende die entscheidenden Punkte für Peking. Auch Jackson hat in seiner Karriere acht Einsätze in der NBA absolviert. Seine Performance in diesem Spiel war mit 63 Punkten ebenfalls nicht zu verachten.