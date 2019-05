Nationalspieler Maik Zirbes wagt ein Abenteuer in China: Der 29 Jahre alte Center hat laut Angaben seines bisherigen Klubs Roter Stern Belgrad ein "lukratives Angebot" von Guangxi Weizhuang aus der National Basketball League (NBL) angenommen.

Die stärkste Liga im Reich der Mitte ist die Chinese Basketball Association (CBA).

Zirbes hatte jüngst mit Belgrad die Adriatische Basketballliga (ABA) gewonnen.

In der Nationalmannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl spielte er in der WM-Qualifikation eine wichtige Rolle. Auf seiner Position herrscht mit Blick auf die WM vom 31. August bis 15. September in China aber großes Gedränge.