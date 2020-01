Bayern will ersten Sieg unter Kostic

Nach zwei Pleiten will Oliver Kostic seinen ersten Sieg als Trainer des FC Bayern in der EuroLeague. In Piräus wartet auf sein Team aber eine schwere Hürde.