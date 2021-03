Geschäftsführer Stefan Holz von der Basketball-Bundesliga (BBL) rechnet derzeit mit einem normalen Spielbetrieb an den Ostertagen. "An uns ist nichts herangetragen worden. Wir gehen davon aus, solange wir nichts Gegenteiliges hören, dass wir an den Tagen natürlich spielen können", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz dem SID.

Da sich die Bundesregierung zuletzt mit den Ländern auf fünf Ruhetage über Ostern verständigt hatte, stand die planmäßige Durchführung der Spieltage im Profisport infrage. In der BBL sind in der kommenden Woche aktuell Partien an Gründonnerstag, Karsamstag, Ostersonntag sowie Ostermontag angesetzt.