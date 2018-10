Den Telekom Baskets Bonn ist in der Schweiz ein wichtiger Befreiungsschlag gelungen. Bei Fribourg Olympic feierten die Bonner einen 83:79 (32-40)-Erfolg.

Allerdings musste sich der deutschen Vertreter den Sieg hart erkämpfen. Die Schweizer gaben in der ersten Hälfte den Ton an und gingen mit einer verdienten Acht-Punkte-Führung in die Kabine. Aber mit Wiederanpfiff stand auf der Bonner Seite eine entschlossenere Mannschaft auf dem Feld. Vor allem Ra'Shad James und Charles Jackson übernahmen immer mehr eine Führungsrolle und waren maßgeblich daran beteiligt, dass Bonn das Match drehen konnte.

Am Ende waren James (18 Punkte) und Jackson (16) die Topscorer ihres Teams. Unterstützt wurden sie von Bojan Subotic, der ebenfalls 16 Punkte verzeichnen konnte.

Bayreuth und Ludwigsburg patzen

Für die anderen beiden Bundesligavertreter war es ein gebrauchter Abend. Vor allem medi Bayreuth stand sich bei der 67:74-Niederlage bei Virtus Bologna selbst im Weg. Ganze 23 Ballverluste verzeichneten die Bayern. Trotzdem konnten sie das Spiel eng halten und versuchten bis zum Ende alles, um das Match noch zu drehen.

"Ich bin etwas enttäuscht, aber wir haben noch eine lange Saison vor uns! Trotzdem bin ich stolz darauf, wie wir am Ende gespielt haben. Wir haben alles gegeben und hart gekämpft, aber leider war das noch nicht genug." fasste Bayreuths Hassan Martin den Spielverlauf zusammen.

Für die MHP Riesen aus Ludwigsburg ist die Niederlage noch ärgerlicher. Zur Halbzeit führten die Ludwigsburger noch in der eigenen Halle. Aber am Ende konnte sie dem polnischen Vertreter Anwil Leslau nichts mehr entgegensetzen und verloren 85:93.

Bonn macht einen Satz in der Tabelle

Auf die Tabellenkonstellationen haben die heutigen Ergebnisse natürlich auch Auswirkungen. Bonn springt mit dem Sieg auf Rang vier und hat nun wieder Kontakt zur Spitze. Bayreuth und Ludwigsburg hingegen bleiben sieglos auf dem letzten Tabellenplatz.