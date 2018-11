Bundesligist Telekom Baskets Bonn muss wohl mehrere Monate ohne Leistungsträger Charles Jackson auskommen.

Wie die Rheinländer am Mittwochabend mitteilten, zog sich der 25 Jahre alte Center beim Sieg (114:77) in der Champions League in Opava/Tschechien eine Teilverrenkung der Fußwurzel, an der zudem einige Bänder gerissen sind, zu.

Laut Baskets-Orthopäde Michael Volkmer sei eher von "einer monatelangen als von einer wochenweisen Einsatzpause auszugehen".

Präsident Wolfgang Wiedlich kündigte derweil an, dass der Verein personell reagieren "müsse und werde".

In der Basketball-Bundesliga erzielte Jackson in dieser Spielzeit durchschnittlich 13,4 Punkte pro Partie.