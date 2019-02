Basketball, Champions League: Brose Bamberg gegen Banvit im Achtelfinale

Brose Bamberg trifft im Achtelfinale der Champions League auf den türkischen Vertreter Banvit BK.

Das ergab die Auslosung am Freitag im Hauptsitz des Weltverbandes FIBA in Mies/Schweiz.

Die Bamberger genießen im Hinspiel am 5. oder 6. März Heimrecht, eine Woche später steigt das Rückspiel in der Türkei. Trainer Federico Perego begegnet dem Konkurrenten mit viel Respekt: "Sie haben nur ein Heimspiel in der Champions League verloren und in der türkischen Liga zuhause sogar Fenerbahce geschlagen."

Auch der nächste Gegner steht bereits fest. Im Viertelfinale trifft der Sieger der Partie auf Titelverteidiger AEK Athen oder PAOK Thessaloniki.