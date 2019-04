Pokalsieger Brose Bamberg trifft zum Auftakt des Final Four der Champions League am 3. Mai in Antwerpen auf das italienische Team Virtus Bologna (18.30 Uhr). Das ergab die Auslosung. Im zweiten Halbfinale des Turniers (21.15 Uhr) stehen sich im Anschluss Iberostar Teneriffa aus Spanien und die Giants der belgischen Gastgeberstadt gegenüber.

Bambergs Coach mit viel Respekt

Bambergs italienischer Trainer Federico Perego hat großen Respekt vor seinen Landsleuten. "Sie haben große Ambitionen", sagte er, "sie straucheln zurzeit etwas in der italienischen Liga, besitzen jedoch außerordentliches Talent und sind zudem extrem tief besetzt."

Der Fokus liege aber auf seinem eigenen Team. "Wir haben in den letzten drei Monaten viel Arbeit investiert, haben den Turnaround geschafft und sind nun an diesem Punkt. Wir wollen und werden unser bestes Gesicht zeigen."

Das Spiel um Platz drei (15 Uhr) und das Finale (18 Uhr) finden am 5. Mai statt. Die Uhrzeiten können sich jedoch aufgrund von TV-Rechten noch ändern. Die Champions League ist der dritthöchste europäische Wettbewerb. Bamberg hatte sich im Viertelfinale gegen Titelverteidiger AEK Athen durchgesetzt und damit die Chance auf ein Triple am Leben erhalten: Nach dem Pokalsieg sind die Franken auch in der Meisterschaft noch im Titelrennen.