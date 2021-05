Die Basketball Bundesliga (BBL) kehrt ab der kommenden Saison im Pokal dauerhaft zu einem Modus mit Top-Four-Turnier zurück. Das sagte Geschäftsführer Stefan Holz in der Pause des Pokalfinales zwischen Gastgeber Bayern München und Alba Berlin am Sonntag. "Wir haben sozusagen unser Ei gelegt für den Pokal", so Holz bei MagentaSport.

Wegen der Corona-Pandemie hatte sich die BBL entschieden, in dieser Saison nach einer Gruppenphase ein Top Four an einem Ort zu veranstalten. Dies soll beibehalten werden. Es werde allerdings eine "freie Auslosung" geben - ohne gesetztes Team. Früher war der Top-Four-Gastgeber automatisch qualifiziert.

"So ein kompaktes Top Four hat schon was", sagte Holz: "Das werden wir beibehalten. Es ist die Frage, ob wir es auch mal schaffen, einen festen Ort zu etablieren." Dafür komme ein BBL-Standort infrage, das Turnier könne aber durchaus auch in einer anderen Stadt ausgetragen werden.