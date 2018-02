Meister Brose Bamberg bleibt das Verletzungspech in der Basketball-Bundesliga treu.

Nationalspieler Patrick Heckmann hat sich am Sonntag im Heimspiel gegen Spitzenreiter Bayern München (63:71) eine Verletzung in der linken Schulter zugezogen und muss operiert werden. Der 25-Jährige steht seinem Klub in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung.

Heckmann nimmt es sportlich

Heckmann fehlt damit auch bei den anstehen WM-Qualifikationsspielen gegen Serbien in Frankfurt (23. Februar) und gegen Gastgeber Georgien in Tiflis (25. Februar).

"Verletzungen gehören zum Sport dazu. Natürlich ist es bitter, dass es gerade jetzt passiert", sagte Heckmann.

Bamberg hatte in dieser Saison schon viele Verletzungen zu verkraften. Unter andrem erwischte es Elias Harris, Bryce Taylor und Luka Mitrovic. Auch Trainer Andrea Trinchieri fehlte zuletzt nach einer Operation wochenlang.