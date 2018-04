An Ostern steigt in der Basketball-Bundesliga der 27. Spieltag – und SPORT1 ist am großen Live-Sport-Osterwochenende mittendrin.

Am Ostersonntag empfängt Brose Bamberg die MHP RIESEN Ludwigsburg (ab 20.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). Bamberg muss weiter um die Playoffs zittern: Unter dem neuen Head Coach Luca Banchi verbuchte der amtierende Meister zum Einstand zwar drei Siege in Folge, ehe am vergangenen Wochenende eine bittere 98:105-Pleite in Göttingen folgte (Die Tabelle der BBL).

Ein Heimerfolg gegen die MHP RIESEN Ludwigsburg, die sich seit Wochen in der Top 3 der Liga bewegen und auch das Hinspiel deutlich mit 91:74 für sich entschieden, wäre daher ein wichtiges Signal an die Konkurrenz (Ergebnisse und Spielplan der BBL).

SPORT1 überträgt das Spiel ab 20.45 Uhr und begleitet alle BBL-Spiele im LIVETICKER in der SPORT1 App und auf SPORT1.de.