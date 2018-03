Anzeige

BBL: s.Oliver Würzburg besiegt Giessen 46ers am 24. Spieltag Würzburg wahrt Playoff-Chance / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Coach Dirk Bauermann will mit Würzburg in die Playoffs. © Getty Images

s.Oliver Würzburg feiert in der BBL am 24. Spieltag einen wichtigen Erfolg gegen den direkten Konkurrenten Giessen 46ers. Die Playoffs sind in Reichweite.