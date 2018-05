Basketball-Vizemeister EWE Baskets Oldenburg hat vor dem Start in die Playoffs den Vertrag mit Trainer Mladen Drijencic verlängert. Der 52 Jahre alte Bosnier, der seit 2015 bei den Niedersachsen im Amt ist, bleibt bis 2019 in Oldenburg.

"Wir haben mit voller Überzeugung Mladens Vertrag unterschrieben, weil es in der Beurteilung eines Trainers ja nicht nur um die Erfolge wie Pokalsieg und Vizemeisterschaft geht", sagte Oldenburgs geschäftsführender Gesellschafter Hermann Schüller: "Viel wichtiger ist, sich anzuschauen, wie die tägliche Arbeit gemacht wird, wie an der Stelle die Zusammenarbeit mit dem Team funktioniert. Mladen ist ein Herzblut-Trainer, einer der sich 25 Stunden am Tag voll reinhängt."

Oldenburg trifft im Viertelfinale der BBL-Playoffs ab Samstag auf Alba Berlin (Alle Infos zu den BBL-Playoffs).