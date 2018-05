Der frühere Serienmeister Alba Berlin hat sich im Playoff-Halbfinalduell der Baskteball-Bundesliga (LIVE im TV auf SPORT1) mit den MHP Riesen Ludwigsburg seinen ersten Matchball verschafft.

Vier Tage nach seinem Auftakterfolg in der "Best of five"-Serie (102:87) gewann der achtmalige Champion auch das zweite Semifinale bei den Schwaben noch deutlicher 100:74 (42:37) und kann damit den Einzug ins Endspiel schon am Sonntag (ab 15 Uhr im LIVETICKER) im dritten Aufeinandertreffen wieder in eigener Halle perfekt machen.

Berlin ist damit einen Schritt weiter als Hauptrunden-Sieger Bayern München oder Titelverteidiger Brose Bamberg im Topvergleich der Vorschlussrunde. Bamberg hatte am vergangenen Mittwoch durch einen 78:65-Heimsieg nach der klaren 72:95-Pleite im Auftaktduell in München für den 1:1-Gleichstand in der Serie gesorgt.

Berlin immer in Führung

In Ludwigsburg sorgte Berlin, das die Punkterunde als Zweiter hinter München abgeschlossen und sich im Viertelfinale gegen die EWE Baskets Oldenburg durchgesetzt hatte, rasch für klare Verhältnisse.

Nach 29 Sekunden ging das Team des spanischen Coaches Aito Garcia Reneses in Führung - und baute den Vorsprung danach bis in die Schlussphase auf zwischenzeitlich über 30 Zähler aus. Der Hauptrunden-Dritte musste bei der ernüchternden Heimpleite einen Klassenunterschied anerkennen.

Berlins bester Werfer war Spencer Butterfield mit 17 Punkten. Für Ludwigsburg konnte auch Elgin Cook selbst mit seinen 21 Zählern die Niederlage kaum in erträglichem Rahmen halten.

Das Spiel im Stenogramm:

MHP Riesen Ludwigsburg - Alba Berlin 74:100 (37:42)

Beste Werfer: Cook (21), Evans (16), Walkup (11) für Ludwigsburg - Butterfield (17), Saibou (14), Radosavljevic (12), Vargas (11) für Berlin

Zuschauer: 4023

Playoff-Stand: 0:2