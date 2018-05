Der deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg hat im Playoff-Halbfinale ein Lebenszeichen gesendet und die Serie gegen Pokalsieger Bayern München ausgeglichen.

Das Team von Luca Banchi gewann dank eines starken letzten Viertels letztendlich klar mit 78:65 (34:35). In der "Best of five"-Serie steht es damit 1:1.

Bester Werfer aufseiten der Bamberger war Dorell Wright mit 22 Punkten, bei München erreichte Jared Cunningham 16 Zähler. Spiel eins hatten die Bayern am vergangenen Sonntag klar mit 95:72 für sich entschieden. Die nächste Begegnung findet am Samstag in München (ab 18 Uhr im LIVETICKER) statt.

"Ich bin sehr froh über die Reaktion meiner Spieler. München hat mit viel Energie gespielt, wir konnten aber die Intensität und Physis mitgehen", sagte Banchi: "Es ist noch früh in der Serie, aber ich bin froh, dass wir mindestens noch ein Heimspiel haben."

Bamberg und Bayern lange Zeit auf Augenhöhe

Im Gegensatz zur einseitigen Begegnung in München entwickelte sich in Bamberg eine intensive und enge Partie. Zwar konnten sich die Bayern im zweiten Viertel etwas absetzen, doch die Gastgeber kamen zur Halbzeit bis auf drei Punkte heran.

Auch im weiteren Spielverlauf blieb es spannend. Zu Beginn des letzten Viertels starteten die Bamberger mit einem 6:0-Lauf und erspielten sich eine leichte Führung. Die Bayern fanden danach nicht mehr zu ihrem Spiel und erzielten in den letzten zehn Minuten lediglich sechs Punkte.

Die Partie im Stenogramm:

Brose Bamberg - Bayern München 78:65 (32:35)

Beste Werfer: Wright (22), Lo (14), Hackett (11), Nikolic (10) für Bamberg - Cunningham (16), Barthel (15), Booker (12) für München

Zuschauer: 6150

Playoff-Stand: 1:1