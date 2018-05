BBL-Playoffs: Powerranking mit FC Bayern und ALBA Berlin

Showdown in der BBL! Am 5. Mai startet mit den Playoffs (LIVE im TV auf SPORT1) die heiße Saisonphase im Kampf um den Meistertitel. Nicht viel deutet darauf hin, dass Serienmeister Brose Bamberg erneut zuschlägt. Wer macht's am Ende? Wer überrascht? SPORT1 macht das Playoff-Powerranking

© SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Imago/iStock