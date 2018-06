Kresimir Loncar hält dem Bundesligisten s.Oliver Würzburg die Treue. Der 35 Jahre alte Center verlängerte seinen Vertrag noch einmal um ein Jahr. Im Anschluss wird Loncar eine Funktion im Management übernehmen und die Geschäftsführung sowie das Trainerteam im sportlichen Bereich unterstützen.

"Er verkörpert wie kaum ein anderer Spieler absoluten Einsatzwillen, Kampfgeist und Leidenschaft und hat sich in den letzten beiden Jahren zu einem Gesicht unserer Mannschaft entwickelt", sagte Würzburgs Geschäftsführer Steffen Liebler.

"Captain Kreso" war in der Saison 2000/2001 im Alter von 17 Jahren von Benetton Treviso nach Würzburg gewechselt. Es folgte eine Karriere bei Klubs in Italien, der Ukraine, Russland und Spanien mit zahlreichen Titeln. Vor zwei Jahren war der Kroate nach Würzburg zurückgekehrt. Als Nationalspieler hat Kresimir Loncar an den Olympischen Spielen 2008 in Peking, der Europameisterschaft 2009 in Polen und der Weltmeisterschaft 2010 in der Türkei teilgenommen.