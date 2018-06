Bundesligist Mitteldeutscher BC muss sich kurzfristig nach einem neuen Trainer umschauen. Wie der Klub bekannt gab, wechselt Igor Jovovic mit sofortiger Wirkung zum polnischen Spitzenteam Stelmet Zielona Gora. "Igor Jovovic hat von einer Option in seinem Vertrag Gebrauch gemacht, die es ihm unter bestimmten Bedingungen ermöglicht, zu einem Klub zu wechseln, der europäisch spielt", sagte MBC-Manager Martin Geissler.

Der Abgang von Jovovic, der den MBC in die Basketball Bundesliga (BBL) geführt hatte und in der vergangenen Saison frühzeitig den Klassenerhalt sicherte, traf die Verantwortlichen unvorbereitet. Man habe umgehend Kontakt zu potenziellen Kandidaten aufgenommen, nachdem am Dienstag das offizielle Angebot aus Polen eintraf, so Geissler. Wie lange die Suche nach einem Nachfolger dauert, sei daher noch offen.