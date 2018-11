Der 70:68-Erfolg im Aufsteigerduell des SC Rasta Vechta gegen HAKRO Merlins Crailsheim bot Spannung bis zur letzten Sekunde. Ständige Führungswechsel und starke Einzelaktionen in der Offense ließen den Zuschauern keine Zeit zum Verschnaufen. Die Merlins erarbeiteten sich gerade in Durchgang eins mit einer starken Leistung von der Dreier-Linie kleine Vorteile. Aber in der zweiten Hälfte wirkten die Gäste entschlossener und sicherte sich mit einem Gamewinner durch T. J. Bray den knappen Erfolg.

Damit springt Vechta vorübergehend auf den achten Rang der Tabelle.

Freitag, 02. November

Hakro Merlins Crailsheim - Rasta Vechta 68:70 (34:29)

Beste Werfer: Russell (15), Rush (13), Turner (10) für Crailsheim - Bray (16), Hollins (13), Hinrichs (11), Dileo (11) für Vechta

Zuschauer: 2911

Samstag, 03. November

Alba Berlin - BG Göttingen (18.00)

Giessen 46ers - EWE Baskets Oldenburg (18.00)

Science City Jena - Eisbären Bremerhaven (20.30)

MHP Riesen Ludwigsburg - s.Oliver Würzburg (20.30)



Sonntag, 04. November

Fraport Skyliners - Telekom Baskets Bonn (15.00)

Löwen Braunschweig - Brose Bamberg (15.00)

medi Bayreuth - ratiopharm Ulm (15.00)





Sonntag, 18. November

Mitteldeutscher BC - Bayern München (18.00)