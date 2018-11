Die Gießen 46ers haben sich im Hessen-Derby dramatisch gegen die Fraport Skyliners durchgesetzt und sind mit 12:4 Punkten vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz der BBL hinter Spitzenreiter Bayern München gesprungen.

Vizemeister Alba Berlin oder Brose Bamberg können in ihrem Duell am Sonntag allerdings wieder an Gießen vorbeiziehen.

Die Hausherren lagen rund zwei Minuten vor dem Ende auf einmal mit 86:87 zurück, nachdem sie die Partie bis dahin dominiert hatten. Doch in der Schlussphase bewies Gießen Nerven und holte sich die Führung wieder zurück. Beim Stand von 90:90 verwandelte Starspieler John Bryant 16 Sekunden vor Schluss einen Freiwurf, der zum 91:90 (51:46)-Sieg reichen sollte.

Mit 17 Punkten und elf Rebounds war der Center wieder einmal Gießens Garant für den Sieg. Für Frankfurt, das weiter in der unteren Tabellenregion feststeckt, erzielte Richard Freudenberg die meisten Zähler. Mit 21 Punkten war er maßgeblich am starken Comeback der Frankfurter in den Schlussminuten beteiligt.

Die EWE Baskets Oldenburg beendeten unterdessen ihre kleine Negativserie von zwei verlorenen Partien in Folge und besiegten Rasta Vechta deutlich mit 81:62 (53:30). Oldenburgs bester Werfer war Nathan Boothe (16), bei Vechta kam T.J. Bray mit 14 Zählern auf die beste Punktausbeute.