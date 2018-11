In der BBL kommt es zu einem Duell der besonderen Art.

Michael Stockton versus David Stockton - oder auch BG Göttingen gegen medi Bayreuth heißt es am Samstag (20.30 Uhr im LIVETICKER) in der Sparkassen-Arena. Es ist das erste Aufeinandertreffen der Söhne von NBA-Legende John Stockton.

Das Talent wurde den Stockton-Geschwistern quasi in die Wiege gelegt. John Stockton zählte zu den großen Stars in der NBA und begeisterte die Fans von Utah Jazz über 19 Spielzeiten - ein Paradebeispiel für Vereinstreue. Während seiner Karriere stellte der Point Guard sogar einen Rekord auf, der bis heute nicht geknackt wurde: Mit 18.806 Assists ist er bis dato der beste Vorlagengeber der NBA-Geschichte.

David und Michael Stockton im Bruder-Duell

Dem Nachwuchs hingegen sollte der Sprung in die stärkste Basketball-Liga der Welt noch nicht so recht gelingen. Aktuell versuchen die beiden ihr Glück in der deutschen Basketball-Bundesliga. Der ältere Bruder Michael spielt die zweite Saison im Göttingen-Trikot und hat das Amt des Kapitäns inne. Im Duell mit den MHP Riesen Ludwigsburg zog sich der 29-Jährige allerdings eine Hüftprellung zu. Das Familienduell will er sich aber nicht entgehen lassen.

John Stockton ist der beste Vorlagengeber in der Geschichte der NBA © Getty Images

Der 27-jährige David findet nach Startschwierigkeiten bei Bayreuth langsam zu seiner Form. 20 Punkte standen in der Champions League gegen das belgische Team Ostende zu Buche, mit 24 Zählern überzeugte er er in der BBL gegen Bremerhaven. (DATENCENTER: Die BBL-Tabelle)

Das Duell seiner Jungs wird John Stockton wohl nicht vor Ort verfolgen. Ein Besuch in Göttingen soll nicht geplant sein.