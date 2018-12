Basketball, BBL: Telekom Baskets Bonn - Oldenburg LIVE im TV, Stream

Nach zwei Siegen in Folge in der easyCredit Basketball Bundesliga (BBL) fahren die EWE Baskets Oldenburg am kommenden Sonntag, 9. Dezember, mit Rückenwind nach Bonn: SPORT1 überträgt das Duell des Tabellendritten bei den Telekom Baskets Bonn (ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM)

Bester Werfer bei den Norddeutschen ist Aufbauspieler Will Cummings mit durchschnittlich 18 Punkten.

Die Telekom Baskets kassierten zuletzt eine 85:96-Niederlage bei ratiopharm ulm und rangieren mit nun fünf Siegen und vier Niederlagen derzeit auf Platz acht. Ihren bester Werfer haben die Bonner in Ra'Shad James, der durchschnittlich auf 17,1 Punkte pro Partie kommt.

Als Kommentator ist Stefan Koch im Einsatz.