Der frühere Bundestrainer Frank Menz verlässt Bundesligist Löwen Braunschweig zum Saisonende. Der 54-Jährige, der das Nationalteam von Dezember 2012 bis Mai 2014 betreut hatte, gibt im Sommer aus persönlichen Gründen nach drei Jahren seine Posten als Trainer und Sportdirektor auf.

"Braunschweig ist für mich zu einer zweiten Heimat geworden und ich bin stolz auf das, was wir bisher erreicht und aufgebaut haben. Dennoch habe ich mich entschieden und den Verantwortlichen mitgeteilt, dass ich meinen Vertrag in Braunschweig aus persönlichen Gründen nicht verlängern werde", sagte Menz: "Ich möchte auf meine Gründe aber weder jetzt noch in Zukunft genauer eingehen und bitte dafür um Verständnis."

Menz steht beim Heimatverein von NBA-Profi Dennis Schröder, seit dieser Saison Gesellschafter bei den Löwen, seit der Spielzeit 2016/17 unter Vertrag. Der Playoff-Einzug gelang bislang unter Menz nicht, derzeit ist Braunschweig Tabellenzwölfter.