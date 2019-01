Der frühere Basketball-Serienmeister ALBA Berlin hat am 15. Bundesliga-Spieltag überraschend Federn gelassen und damit den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz verpasst. (SERVICE: BBL-Tabelle im SPORT1-Datencenter)

Bei den Basketball Löwen Braunschweig unterlag die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses mit 79:83 (46:42).

Nationalspieler Niels Giffey war mit 19 Punkten noch der erfolgreichste Werfer der Berliner, die nun bei 20:6 Punkten stehen. Braunschweig (18:12) hatte in Center Scott Eatherton mit 21 Zählern seinen besten Scorer.

Vechta bleibt das Überraschungsteam

Überraschungsteam Rasta Vechta zog durch das 75:65 (35:29) gegen s.Oliver Würzburg nach Pluspunkten mit ALBA gleich, die Berliner haben allerdings zwei Spiele weniger absolviert.

Die Skyliners aus Frankfurt unterlagen den Hakro Merlins Crailsheim mit 77:91 (40:48). Die Gäste bleiben trotz ihres zweiten Saisonsieges Tabellenletzter.

Der 15. Spieltag im Überblick

Samstag, 5. Januar

Basketball Löwen Braunschweig - Alba Berlin 83:79 (42:46)

Fraport Skyliners - Hakro Merlins Crailsheim 77:91 (40:48)

Rasta Vechta - s.Oliver Würzburg 75:65 (35:29)

Science City - Jena - GIESSEN 46ers

BG Göttingen - Eisbären Bremerhaven

Sonntag, 6. Januar

FC Bayern München - medi Bayreuth

Mitteldeutscher BC - EWE Baskets Oldenburg

Telekom Baskets Bonn - MHP RIESEN Ludwigsburg

ratiopharm Ulm - Brose Bamberg