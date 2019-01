An der Spitze der Basketball Bundesliga zieht Bayern München einsam seine Kreise. 16 Siege aus 16 Spielen lautet die makellose Bilanz des Meisters. (DATENCENTER: Die Tabelle)

Zum Startrekord in der BBL dauert es aber noch etwas. Am Sonntag wartet der nächste Prüfstein für das Team von Dejan Radonjic. Das Team muss vor ausverkauftem Haus bei Medi Bayreuth ran. Es ist das vierte anspruchsvolle Auswärtsspiel in zwei Wochen. (BBL: Medi Bayreuth - FC Bayern München ab 15 Uhr Uhr LIVE im TV und im Stream)

Erst vor drei Wochen trafen die beiden Teams in München aufeinander, der FC Bayern siegte erst nach Verlängerung. Zwischen dem Münchner EuroLeague-Erfolg in Moskau und dem Spiel in Bayreuth liegen gerade einmal 45 Stunden.

Bayreuth-Coach hofft auf Fans

"Wir haben im Hinspiel trotz der personell schwierigen Situation gezeigt, dass wir mit einer entsprechenden Leistung durchaus mitspielen können. Ich würde sogar sagen, dass wir im Hinspiel den Sieg verdient gehabt hätten. Wir werden sehen, was diesmal geht. Dafür werden wir alles ins Rennen schmeißen und hoffen, dass wir erneut unsere Chance bekommen", blickt Medi-Coach Raoul Korner selbstbewusst auf das Duell mit dem Ligaprimus.

Korner hofft, dass die Zuschauer zum Zünglein an der Waage werden. "Nur mit der Energie des Publikums und einer unglaublichen Energieleistung unsererseits kann es gelingen, die Bayern ins Wanken zu bringen."

