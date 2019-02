Basketball, BBL: Per Günther verlängert Vertrag bei ratiopharm Ulm

vergrößernverkleinern Per Günther kam 2008 nach Ulm © Getty Images

Per Günther hat seinen Vertrag bei ratiopharm Ulm um ein weiteres Jahr verlängert. Der Aufbauspieler geht damit in seine zwölfte Saison an der Donau.