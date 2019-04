Die Playoffs sind bereits in trockenen Tüchern, jetzt geht es für die Basketballer des FC Bayern darum, eine gute Ausgangslage zu schaffen. (Tabelle der BBL)

Mit einem Sieg gegen die Basketball Löwen Braunschweig (BBL: FC Bayern München - Basketball Löwen Braunschweig, ab 16.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) will der Titelverteidiger seine Tabellenführung weiter festigen, um möglichst an Position eins in die Playoffs zu gehen.

Vier Punkte beträgt der Vorsprung auf Verfolger EWE Baskets Oldenburg im Moment, die Münchner verloren erst zwei Spiele in dieser Saison und sind vor heimischem Publikum noch ungeschlagen. Zuletzt tat sich das Team von Trainer Dejan Radonjic gegen die FRAPORT SKYLINERS Frankfurt allerdings ungewohnt schwer und setzten sich erst in der Overtime durch.

Bilanz spricht klar für den FC Bayern

Die Braunschweiger reisen hingegen mit dem Rückenwind des Erfolges gegen die Gießen 46ers in den Audi Dome. Dazu befinden sich die Niedersachsen erstmals seit der Saison 2011/2012 wieder auf Playoff-Kurs. Gerade einmal zwei Punkte beträgt der Rückstand auf ratiopharm Ulm auf dem achten Tabellenplatz.

Da würde ein Sieg beim Ligaprimus gerade recht kommen. Jedoch konnten die Löwen von den bisherigen 15 Duellen mit den Bayern nur zwei für sich entscheiden und unterlagen auch in der Hinrunde beim 61:87 deutlich. (Spielplan der BBL)

So können Sie FC Bayern München - Basketball Löwen Braunschweig LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1, MagentaSport

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 APP