Der frühere Basketball-Bundestrainer Frank Menz kehrt nach 13 Jahren zu Science City Jena zurück.

Beim Bundesliga-Absteiger hat der bisherige Chefcoach der Löwen Braunschweig einen Vierjahresvertrag unterschrieben und übernimmt auch den Posten des Sportdirektors. (Spielplan der BBL-Playoffs)

"Es ist ein gutes Gefühl, nach Hause zu kommen", sagte Menz, der den Klub bereits von 2002 bis 2006 trainiert hatte.

Die Familie des gebürtigen Berliners lebt in der thüringischen Stadt. Menz war mit Braunschweig im Playoff-Viertelfinale an Meister Bayern München gescheitert (0:3). Der 55-Jährige soll Jena zurück in die erste Liga führen.