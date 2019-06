Ohne Probleme setzten sich die EWE Baskets Oldenburg im Viertelfinale der BBL-Playoffs gegen die Telekom Baskets Bonn durch.

Ganz so einfach dürfte die Angelegenheit in den anstehenden Halbfinals allerdings nicht werden. Dort treffen die Niedersachsen auf ALBA Berlin (BBL-Playoffs, Halbfinale: EWE Baskets Oldenburg - ALBA Berlin, ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM), die in der Runde zuvor ebenfalls mühelos ratiopharm Ulm mit 3:0 bezwangen.

Bereits im Vorjahr standen sich beide Mannschaften in den Playoffs gegenüber, damals setzten sich die Hauptstädter im Viertelfinale erst im alles entscheidenden fünften Spiel durch und zogen im Anschluss bis ins Finale ein. Überhaupt konnten die EWE Baskets die Albatrosse in fünf Versuchen noch nie in einer Playoff-Serie bezwingen. (Service: Spielplan der BBL im SPORT1-Datencenter)

Anzeige

Statistik spricht für ALBA Berlin

Erstmals genießt der Meister von 2009 dabei in diesem Jahr das Heimrecht, da man als Tabellenzweiter hinter Titelverteidiger FC Bayern München die Hauptrunde einen Platz vor den Berliner abschloss.

"Mit Oldenburg wartet ein sehr starker Gegner auf uns", warnte daher ALBA-Coach Aíto García Reneses. "Sie werden eher schauen, dass sie das Tempo dosieren, und wir müssen sehen, dass wir versuchen, dem Spiel unser Tempo aufzudrücken", prognostizierte derweil Geschäftsführer Marco Baldi.

Jetzt aktuelle Basketball-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

In der Hauptrunde gewannen beide Mannschaften in dieser Saison jeweils eine der beiden Partien, wobei sich jeweils die Gastmannschaft durchsetzen konnte. Mit 32 zu 18 Siegen spricht die Gesamtbilanz allerdings deutlich für ALBA. (Service: Alle Infos zu den BBL-Playoffs)

So können Sie EWE Baskets Oldenburg - ALBA Berlin LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App