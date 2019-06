Der frühere NBA-Profi Derrick Williams (28) steht dem deutschen Basketballmeister Bayern München im zweiten Play-off-Halbfinale bei Rasta Vechta am Dienstag (20.30 Uhr/MagentaSport) wieder zur Verfügung. Das gab der Titelverteidiger bekannt.

Der US-Amerikaner Williams war im Auftaktspiel gegen den Aufsteiger am Sonntag (98:88) wegen Muskelproblemen "sicherheitshalber" geschont worden.

Das erste Auswärtsspiel gehen die Bayern mit viel Respekt an. "Das wird eine harte Serie, das wissen wir", sagte Vladimir Lucic, zu Hause mit 24 Punkten Topscorer der Münchner.

"Sie spielen sehr aggressiv, in ihrer Halle wird das Level noch mal viel höher sein, das ist ein schwerer Auswärtscourt", so Lucic: "Wir müssen wieder ihre Energie matchen und mit allem, was möglich ist, dagegenhalten."

Vechta will in der Best-of-Five-Serie unbedingt ausgleichen und damit Matchbälle der Bayern verhindern.

"Der Rasta Dome muss am Dienstag brennen", sagte Forward Robin Christen: "Und dann werden wir es schaffen, ein ähnliches Spiel hinzulegen und wir müssen noch mehr Rebounds holen."