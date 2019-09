Am ersten Spieltag kommt es gleich zum Derby in der BBL. Medi bayreuth empfängt am Dienstagabend Brose Bamberg. (BBL: medi bayreuth - Brose Bamberg ab 20 Uhr LIVE im TV und Stream)

Nach dem frühen Playoff-Aus im Viertelfinale gegen das Überraschungsteam RASTA Vechta hat Pokalsieger Brose Bamberg in dieser Saison den Umbruch gewagt.

Neun Spieler haben den Verein verlassen, acht Neuzugänge, darunter Point Guard Paris Lee, Nationalspieler Christian Sengfelder und Center Assem Marei, sind dazugestoßen.

Anzeige

Alle Spiele der easyCredit Basketball Bundesliga sowie die gesamte Basketball WM live bei MAGENTA SPORT!| ANZEIGE

Umbruch auch bei medi bayreuth

Zudem wird die Mannschaft in dieser Saison von dem neuen Trainer Roel Moors betreut. Auch der Kader von medi bayreuth wurde nach der enttäuschenden Vorsaison, die auf Platz zwölf endete, umgekrempelt.

Coach Raoul Korner setzt in dieser Saison unter anderem auf Dreierspezialist Bryce Alford, Big Man Reid Travis und Rückkehrer James Robinson, der bereits in der Saison 2017/18 in Bayreuth spielte.

Beim Vorbereitungsturnier ACTIC Cup in Bayreuth präsentierten sich die Bamberger zuletzt in besserer Verfassung. Im Spiel um Platz 3 setzten sie sich klar mit 97:56 gegen medi bayreuth durch.

Wer am ersten Spieltag die Nase vorne hat, zeigt SPORT1 am Dienstag live ab 20 Uhr im Free-TV. Markus Krawinkel kommentiert.

Jetzt aktuelle Basketball-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

So können Sie medi bayreuth - Brose Bamberg live verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1

Ticker: SPORT1.de