Über diesen Videogruß werden nicht wenige Fans verblüfft gewesen sein: Hollywood-Star Charlie Sheen wirbt für einen deutschen Basketball-Bundesligisten.

Der Sytainics MBC aus Weißenfels zeigte am Wochenende einen rund 50-sekündigen Clip, bei dem der berühmte und für diverse Skandale auch berüchtigte Schauspieler ("Two and a half Men", "Hot Shots") einen Besuch beim Topspiel gegen den FC Bayern München am 24. November bewarb.

"Verpasst es nicht!", forderte der 54-Jährige, der an einigen Stellen mit der deutschen Aussprache der Klubs und Personen kämpfte.

Wie der MBC diesen Marketing-Coup gelandet hat? Es war gar nicht so schwer, wie es auf den ersten Blick aussieht.

MBC kaufte Clip mit Charlie Sheen online

Hinter dem Clip steht ein recht neues Geschäftmodell: Die 2017 gegründete US-Firma Cameo bietet im Internet personalisierte Video-Botschaften Prominenter an - buchbar für private oder geschäftliche Zwecke.

Insgesamt 119 solcher Handy-Videos hat Sheen schon aufgenommen, auf seinem Profil ist vermerkt, dass er "typischerweise innerhalb von vier Tagen antwortet", wenn er gebucht wird. Die Kundenzufriedenheit ist hoch: Bewertet wird die Qualität seiner Clips aktuell mit 4,9 von 5 Sternen.

Cameo hat auch tausende andere mehr oder weniger bekannte Stars aus allen Entertainment-Branchen im Angebot, unter anderem Sportstars wie Dennis Rodman und Brett Favre, die Rap-Legenden Ice-T Flava Flav oder auch Donald Trumps früheren Pressesprecher Anthony Scaramucci und die aus anderen Gründen in die Schlagzeilen geratene Stormy Daniels.

Wie MBC-Marketingleiter Stefan Schedler dem MDR mitteilte, hätte das Sheen-Video "einen niedrigen vierstelligen Betrag" gekostet.

