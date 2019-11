Die Crailsheim Merlins haben nach ihrem Traumstart in die Basketball Bundesliga (BBL) die zweite Pleite in Folge kassiert.

Eine Woche nach der ersten Saisonniederlage gegen die EWE Baskets Oldenburg (93:98) verlor das Team von Coach Tuomas Iisalo, das mit fünf Siegen in Serie in die Spielzeit gestartet war, am 7. Spieltag gegen die MHP Riesen Ludwigsburg 83:92 (40:46).

Die Ludwigsburger übernahmen damit für eine Nacht die Tabellenführung.

Am Sonntag (15.00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) werden die Riesen (12:2 Punkte) aber schon wieder abgelöst - dann kommt es zum Topspiel zwischen Meister Bayern München und Spitzenreiter ALBA Berlin.

Beide Teams weisen bislang nach fünf Spielen eine makellose Bilanz (10:0) auf.

Mit nun 10:4 Punkten rutschten die Merlins in der Tabelle auf Rang fünf ab. Ratiopharm Ulm kassierte indes durch das 73:82 (38:39) gegen s.Oliver Würzburg bereits die fünfte Saisonniederlage und steckt weiter im Tabellenkeller fest.