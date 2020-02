Mit nur vier Punkten rangiert der Mitteldeutsche BC derzeit auf dem letzten Platz der Basketball-Bundesliga. (Tabelle der BBL)

Gerade einmal zwei Spiele konnten die Weißenfelser in dieser Saison bislang gewinnen, zuletzt setze es gar acht Niederlagen in Serie. Mit dem Spiel gegen medi bayreuth (BBL: medi bayreuth - SYNTAINICS MBC, ab 20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) will die Mannschaft von Björn Harmsen diesen Negativlauf nun stoppen und den Abstiegsplatz verlassen.

"Es ist weiter absolut realistisch, dass wir die Klasse halten, aber das geht nicht, wenn die Spieler nicht begreifen, dass sie zusammenspielen müssen, Es geht aber auch nicht, wenn Fans oder andere Unterstützer nicht mehr dran glauben. Wir wollen uns nicht unserem Schicksal ergeben", sagte Geschäftsführer Martin Geissler nach der jüngsten Niederlage in Göttingen der dpa.

Anzeige

Bilanz zwischen MBC und Bayreuth in dieser Saison ausgeglichen

Und tatsächlich ist der Klassenerhalt bei weitem keine Utopie. Denn trotz der bislang schwachen Saison beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer lediglich zwei Zähler. (Spielplan der BBL)

Deutlich besser steht hingegen der heutige Gegner aus Bayreuth da. Mit 14 Punkten liegen die Franken aktuell auf Platz elf, die Playoff-Plätze sind damit zumindest noch in Reichweite.

Jetzt aktuelle Basketball-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Doch trotz der unterschiedlichen Ausgangslagen vor der Partie ist die Bilanz beider Vereine gegeneinander in dieser Saison ausgeglichen. Das Hinspiel zu Jahresbeginn konnte Bayreuth für sich entscheiden, im Achtelfinale des DBB-Pokals behielt hingegen die Wölfe die Oberhand.

So können Sie medi bayreuth - SYNTAINICS MBC LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: Sport1.de

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App