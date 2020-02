William Voigt ist neuer Trainer der Telekom Baskets Bonn.

Der 43-jährige US-Amerikaner hat beim fünfmaligen deutschen Basketball-Vizemeister bis zum Saisonende unterschrieben und wird Nachfolger von Thomas Päch (37), der am Sonntag wegen Erfolglosigkeit entlassen worden war.

Bonn ist nach nur drei Siegen aus 17 Spielen als Tabellenvorletzter akut abstiegsgefährdet.

Voigt bleibt trotz seines Engagements in Bonn Nationaltrainer Angolas, mit den Afrikanern hatte er im Vorjahr an der WM in China teilgenommen.

Bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio betreute Voigt Nigeria.

"Wir sind froh, so schnell eine Lösung für unsere sehr spezielle Situation gefunden zu haben. Will Voigt ist in der internationalen Basketballwelt zu Hause. In seinen bisherigen Stationen musste er stets flexibel auf vorgefundene Team-Kompositionen reagieren und das Beste daraus machen", sagte Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich.