Brose Bamberg muss liefern, sonst ist das frühe Aus beim Finalturnier der easyCredit BBL besiegelt. (easyCredit: EWE Baskets Oldenburg - Brose Bamberg heute ab 16.30 Uhr im LIVETICKER)

Die Franken brauchen im Rückspiel einen Sieg mit mindestens fünf Punkten Unterschied gegen die EWE Baskets Oldenburg, um doch noch ins Halbfinale im Kampf um die deutsche Meisterschaft einzuziehen.

Die erste Partie am Donnerstag hatten die Norddeutschen beim Final Ten in München mit 86:81 gewonnen. Um den Sieger der K.o.-Duelle zu ermitteln, werden die Punkte aus beiden Spielen addiert.

Bambergs Elias Harris, der mit einer starken Leistung eine noch höhere Niederlage im Hinspiel verhindert hatte, kündigte bei MagentaSport "eine epische Schlacht" an. Es dürfte also heiß her gehen.

BG Göttingen braucht Wunder gegen ALBA Berlin

Im zweiten Spiel des Tages sind die Vorzeichen ganz andere. Nach dem 93:68 im ersten Match dürfte ALBA Berlin gegen BG Göttingen nichts mehr anbrennen lassen. (easyCredit: BG Göttingen heute ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Die Berliner hatten schon in der Gruppenphase alle vier Partien gewonnen und gelten nach dem Aus des FC Bayern als Favoriten auf den Meistertitel.

Johan Roijakkers, Trainer er BG, schließt ein Wunder nicht aus. “Wir müssen im Rückspiel da weitermachen, wo wir im Hinspiel im letzten Viertel aufgehört haben. Dann gibt es hoffentlich noch ein Wunder", sagte der Niederländer.

