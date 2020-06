Der FC Bayern Basketball will den totalen Fehlstart ins Finalturnier der easycredit BBL (SPORT1 zeigt sechs Partien LIVE im TV auf SPORT1) unbedingt verhindern. Dazu muss nach der Auftaktpleite gegen ratiopharm Ulm im zweiten Spiel gegen die HAKRO Merlins Crailsheim ein Sieg her. (easycredit BBL: HAKRO Merlins Crailsheim - FC Bayern Basketball heute ab 16.30 Uhr im LIVETICKER)

"Vielleicht war's ganz gut, dass wir direkt mal auf die Fresse gefallen sind", meinte Nationalspieler Paul Zipser nach der überraschenden Niederlage am Samstag bei MagentaSport, um seine Teamkollegen ein wenig wachzurütteln.

Auch Crailsheim ging es ähnlich. Die Merlins mussten sich zum Start in das wegen der Corona-Pandemie wohl einzigartig ausgetragene Finalturnier mit einer Niederlage gegen BG Göttingen abfinden.

Oldenburg zum Auftakt gegen Ulm

Nun wollen sie auch den großen Favoriten aus München in deren eigener Halle ärgern.

Im zweiten Match des Tages treffen am Abend die EWE Baskets Oldenburg in ihrem Auftaktspiel gegen Bayern-Besieger Ulm. (easycredit BBL: EWE Baskets Oldenburg - ratiopharm Ulm ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Bei dem Event in München werden in zwei Fünfergruppen acht Viertelfinalisten ermittelt, die dann in K.o.-Spielen in Best-of-Two-Serien den Meister der Basketball-Bundesliga ermitteln.

So können Sie das BBL-Finalturnier LIVE verfolgen:

TV: MagentaSport, SPORT1

Stream: MagentaSport, SPORT1.de

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App