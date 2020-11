Als Doublesieger und Mitfavorit auf den Titel startet ALBA Berlin gegen die FRAPOSRT SKYLINERS in die neue Spielzeit (BBL: ALBA Berlin - FRAPORT SKYLINERS ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de)

Die Berliner holten sich ihren neunten Meistertitel durch einen Sieg im Final-Turnier gegen die MHP RIESEN Ludwigsburg. Parallel zur neuen Saison findet derzeit auch der BBL-Pokal statt, ALBA Berlin befand sich aber aufgrund mehrerer Coronafälle im Team zwei Wochen in Quarantäne und konnte noch kein Pokalspiel bestreiten.

Erst am vergangenen Montag kehrten die Spieler ins Mannschaftstraining zurück, allerdings ist das Team weiterhin stark dezimiert.

Die FRAPORT SKYLINERS präsentierten sich dagegen bereits dreimal im BBL-Pokal und konnten zwei ihrer Spiele gewinnen. In der vergangenen Spielzeit erreichten die Frankfurter im Final-Turnier das Viertelfinale, wo sie gegen ratiopharm ulm ausschieden. (SERVICE: Die BBL-Tabelle)

BBL startet mit 18 Teams in neue Saison

Die BBL geht mit 18 Teams in die Saison 2020/21. Aufgrund des Corona-bedingten Abbruchs der vergangenen Spielzeit und der Ermittlung des Meisters in einem Final-Turnier gab es in diesem Jahr keine Absteiger.

Neu mit dabei sind die NINERS Chemnitz als Aufsteiger aus der 2. Bundesliga ProA.

So können Sie ALBA Berlin - FRAPORT SKYLINERS LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: Sport1.de, MagentaSport

Ticker: Sport1.de