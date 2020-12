Die Fans der Basketball-Bundesliga dürfen sich am zweiten Weihnachtsfeiertag auf ein hochinteressantes Duell freuen.

Die zwei treffsichersten Teams im Duell

Denn mit ratiopharm Ulm und der EWE Baskets Oldenburg stehen sich die zwei treffsichersten Teams der Liga gegenüber. Für reichlich Punkte sollte also gesorgt sein. Für Spannung sowieso, da es sich auch noch um ein Aufeinandertreffen zweier Tabellennachbarn handelt.

Oldenburg ist derzeit Sechster, auf Rang sieben lauert Ulm (Basketball-Bundesliga: ratiopharm ulm - EWE Baskets Oldenburg um 20.30 Uhr live im TV auf SPORT1 und im STREAM).

Oldenburger mit zwei Siegen in Folge im Gepäck nach Ulm

Kurios: Beide Teams haben die selbe Trefferquote aus dem Feld: 51,9 Prozent aller Würfe finden ihren Weg in den Korb. Oldenburg ist zudem bei den Würfen von hinter der Dreierlinie mit 44,8 Prozent Trefferquote an der Ligaspitze. Um rangiert im ligaweiten Ranking auf Platz zwei (40,4 Prozent).

Besser in Form waren vor Weihnachten ebenfalls die Oldenburger. Sie reisen mit zwei Siegen in Folge im Gepäck nach Ulm. Neben einem Auswärtssieg in Göttingen konnte zuletzt auch der FC Bayern knapp besiegt werden. Ulm kassierte dagegen zuletzt eine 83:93-Niederlage bei ALBA Berlin.

So können sie Ulm - Oldenburg live verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de und SPORT1 App