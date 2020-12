vergrößernverkleinern Andreas Obst war mit 13 Punkten bester Scorer bei Ulm © FIRO/FIRO/SID

Ulm feiert einen weiteren Sieg in der easycredit BBL. Oldenburg bezwingt den Tabellenletzten aus Bonn in einem engen Spiel erst in letzter Minute.