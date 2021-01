Basketball live ab 15 Uhr auf SPORT1: Die HAKRO Merlins Crailsheim bekommen es mit den Telekom Baskets Bonn zu tun.

Die Merlins befinden sich in dieser Saison bislang in absoluter Topform und stehen dank zehn Siegen in zwölf Spielen derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Im Spiel gegen die Hamburg TOWERS mussten die Crailsheimer allerdings zuletzt mal wieder eine Niederlage hinnehmen.

Davor hatte das Team von Trainer Tuomas Iisalo sieben Partien in Serie gewonnen.

Die Telekom Baskets Bonn dagegen trennten sich nach einem schwachen Saisonstart mit acht Niederlagen in elf Spielen diese Woche von ihrem Trainer Igor Jovovic.

Der 38-Jährige war erst im Sommer als Co-Trainer vom FC Bayern München nach Bonn gewechselt. Als Interimstrainer wird nun erstmal der bisherige Assistenzcoach Chris O’Shea fungieren. Ob die Rheinländer mit neuem Trainer nun die Wende schaffen, zeigt SPORT1 am Sonntag, 24. Januar, live ab 15:00 Uhr im Free-TV.