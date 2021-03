Nach der überraschenden Niederlage von Tabellenführer MHP Riesen Ludwigsburg gibt es am Montag direkt das nächste Spiel der easycredit BBL LIVE im FREE-TV.

SPORT1 zeigt ab 20.15 Uhr das Frankenderby zwischen s.Oliver Würzburg und medi Bayreuth. Die beiden Teams sind aktuell als Tabellennachbaren im Mittelfeld der BBL platziert. Dabei hat Bayreuth auf dem zwölften Platz die Nase knapp vorn, allerdings haben die Würzburger einen Rang dahinter auch zwei Partien weniger absolviert. (Tabelle der BBL)

Die Oberfranken reisen mit dem Rückenwind aus zwei Siegen in Folge nach Würzburg. Ein weiterer Erfolg dürfte die Chancen, am Ende der Saison noch einen Playoff-Rang zu erreichen, deutlich steigern. Derzeit beträgt der Rückstand von Bayreuth auf Platz acht sechs Punkte.

Anzeige

Alle Spiele der easyCredit Basketball Bundesliga inkl. Playoffs und des BBL-Pokals live. Die Highlights und alle Spiele jederzeit auch auf Abruf nur bei MAGENTA SPORT! | ANZEIGE

Nicht ganz so gut in Form zeigte sich zuletzt hingegen der Gastgeber. In den letzten drei Spielen fuhr Würzburg nur einen Sieg, nämlich gegen Crailsheim, ein.

Bayreuth nur mit wenigen Dreierversuchen

Damit es gegen Bayreuth mit einem Sieg klappt, wird es vor allem auf die Abschlüsse in Korbnähe ankommen.

Denn das Team von Trainer Denis Wucherer hat im Ligavergleich mit durchschnittlich fast 40 Würfen im Zwei-Punkte-Bereich die drittmeisten Wurfversuche aus dieser Distanz unternommen - dagegen haben sie die wenigsten Dreipunktewürfe pro Partie versucht.

Das Duell am Montag ist gleichbedeutend mit dem 29. Frankenderby zwischen Bayreuth und Würzburg (1. und 2. Liga, Pokal und Ligapokal). Das Hinspiel entschieden die Unterfranken mit 93:87 für sich.

s.oliver Würzburg - medi Bayreuth LIVE:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Scores: SPORT1.de und in der SPORT1 App