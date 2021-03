Tabellenführer MHP Riesen Ludwigsburg hat in der easycredit Basketball-Bundesliga mit viel Mühe in die Erfolgsspur zurückgefunden.

Im Derby bei ratiopharm Ulm gewann die Riesen 83:77 (33:39) und vermieden die zweite Pleite in Folge, nachdem sie bis zur Niederlage gegen Crailsheim in der Vorwoche 18 Spiele in Serie gewonnen hatten. (Service: Tabelle der BBL)

Mit 42:4 Punkten behauptet Ludwigsburg Platz eins vor Meister Alba Berlin (38:6) und dessen Vorgänger Bayern München (38:8), die beide am Sonntag im Einsatz sind. Berlin spielt ab 15 Uhr Uhr bei den Frankfurt Skyliners (LIVE im TV auf SPORT1), München ist ab 18 Uhr bei den Merlins Crailsheim zu Gast.

Bester Werfer bei Ludwigsburg, das bis in die Schlussphase einem Rückstand hinterherlief, war am Samstag Yorman Polas Bartolo mit 19 Punkten. Für Ulm kam Dylan Osetkowski ebenfalls auf 19 Zähler.