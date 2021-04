Starkes Ausrufezeichen in Göttingen!

Nach zuletzt zwei klaren Heimpleiten in der easycredit BBL gegen die Gießen 46ers und MHP Riesen Ludwigsburg kehrte BG Göttingen mit einem 96:73-Erfolg gegen die s.Oliver Würzburg am 27. Spieltag wieder in die Erfolgsspur zurück. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

Von Beginn an übernahmen die Hausherren die Kontrolle und holten sich früh die Führung. Zwar konnten die Würzburger in den ersten beiden Vierteln noch einigermaßen mit Göttingen Schritt halten und im zweiten Viertel zweimal mit einem Punkt die Führung übernehmen, danach lief aber nicht mehr viel für die Franken zusammen.

Aus einem 28:29-Rückstand machte Göttingen zur Halbzeit eine 13-Punkte-Führung (52:39). Dieser Zwischensprint brachte die Entscheidung. Zwischenzeitlich zogen die Hausherren auf 75:55 davon. In dieser Phase wirkten die Würzburger komplett überfordert.

Göttingen stark von Downtown

Im vierten Viertel fingen sich die Gäste wieder etwas. Göttingen verwaltete den Vorsprung jedoch geschickt und konnte jederzeit das Tempo erhöhen. Am Ende brachten sie den Sieg sicher über die Ziellinie.

Vor allem die Dreier-Quote war an diesem Tag ausschlaggebend für die starke Vorstellung der Niedersachsen. Ganze 48 Prozent aller Versuche landeten im Netz (14/29), während Würzburg zwar 31 Würfe von Downtown abgab, aber lediglich achtmal traf.

Topscorer für Göttingen waren Luke Nelson und Rihards Lomazs mit jeweils 18 Punkten, für Würzburg zeigte sich Florian Koch mit 14 Punkten am treffsichersten.

Göttingen kann damit nach zwei Niederlagen wieder einen Erfolg feiern und verschafft sich in der Tabelle Luft im Abstiegskampf. Würzburg verliert auch das fünfte Spiel in Folge und bleibt weiter tief im Tabellenkeller. (SERVICE: BBL-Tabelle)