Zwei Tage vor dem Showdown in der EuroLeague hat Bayern München seine lästige Pflicht in der easycredit BBL souverän erfüllt. Ohne mehrere Stammkräfte gewann das Team von Trainer Andrea Trinchieri bei der BG Göttingen mit 102:90 (52:44) und festigte Platz drei in der Tabelle. (Ergebnisse der easycredit BBL)

Trinchieri, der am Dienstag mit dem FC Bayern in seiner italienischen Heimat zum entscheidenden fünften Viertelfinale bei Armani Mailand antritt, schonte unter anderem Vladimir Lucic, Wade Baldwin und James Gist für den Kampf um die Teilnahme am Final Four der Königsklasse in Köln (28. bis 30. Mai). Münchner Topwerfer in Göttingen war Sasha Grant (21 Punkte).

Die Löwen Braunschweig (9.) setzten sich derweil im Duell der Tabellennachbarn mit 85:75 (47:35) gegen Brose Bamberg (8.) durch. Die Franken, die derzeit den letzten Playoff-Platz belegen, müssen weiter um den Einzug in die Meisterrunde bangen. Braunschweig blieb durch den Sieg im Rennen.

Die EWE Baskets Oldenburg gewannen in Frankfurt klar mit 82:59 (45:26) und bleiben Vierter.