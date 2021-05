Pokalsieger Bayern München hat im Play-off-Halbfinale der Basketball Bundesliga (BBL) einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Die Bayern glichen durch ein 82:72 (42:33) im zweiten Spiel beim Hauptrundengewinner MHP Riesen Ludwigsburg die Best-of-five-Serie aus und beendeten die beeindruckende Heim-Serie der Riesen von 30 Siegen in Folge.

Das erste Duell am Samstag hatte Ludwigsburg (101:98) ebenfalls in eigener Halle für sich entschieden. Am Mittwoch (20.30 Uhr/MagentaSport) steht Spiel drei in München auf dem Plan. Sollte danach durch das vierte Match am Freitag wiederum in München noch kein Sieger ermittelt sein, würde die Entscheidung im fünften Aufeinandertreffen am 6. Juni (Sonntag) in Ludwigsburg fallen.

Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel wurden die Bayern stärker und zogen auf zwischenzeitlich 14 Punkte davon. In der zweiten Halbzeit kamen die Gastgeber immer wieder ein Reichweite, die Münchner brachten die Führung jedoch souverän über die Zeit.

Anzeige

Bester Akteur der Bayern war Shooting Guard Dennis Seeley mit 22 Punkten. Ludwigsburgs Jaleen Smith, der als wertvollster Spieler (MVP) der Hauptrunde ausgezeichnet worden war, blieb mit neun Punkten hinter seinen Möglichkeiten.