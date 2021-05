Jetzt sind auch die letzten offenen Positionen geklärt - die Ansetzungen für die Playoffs sind fix: (NEWS: Alles zur BBL)

Die EWE Baskets Oldenburg haben sich mit einem Sieg gegen die BG Göttingen den dritten Tabellenplatz in der Basketball Bundesliga (BBL) gesichert. (SERVICE: Die Tabelle der BBL)

Das 98:77 (54:43) im Nachholspiel vom 31. Spieltag bescherte der Mannschaft von Trainer Mladen Drijencic damit eine gute Ausgangsposition für die am 19. Mai beginnenden Playoffs.

Bester Werfer der Oldenburger, die eine starke Leistung zeigten, war Keith Hornsby mit 25 Punkten. In der Meisterrunde bekommt es Oldenburg nun mit dem Sechsten ratiopharm Ulm zu tun. Die Serie wird im Modus "best of five" ausgetragen.

Vor dem Beginn der Playoffs steht am Wochenende das wegen Coronafällen bei den Göttingern verschobene Top Four um den BBL-Pokal in München auf dem Programm.

Bayern München spielt am Samstag im Halbfinale gegen Ulm (16.00 Uhr), Göttingen bekommt es mit Titelverteidiger ALBA Berlin zu tun (19.30). (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der BBL)

Das Spiel im Stenogramm:

EWE Baskets Oldenburg - BG Göttingen 98:77 (54:43)

Beste Werfer: Hornsby (25), Paulding (20), Hobbs (11) für Oldenburg - Lomazs (16), Odiase (15), Kramer (12) für Göttingen

Zuschauer: keine

Das BBL-Viertelfinale im Überblick:

MHP Riesen Ludwigsburg (1. der Hauptrunde) - Brose Bamberg (8.)

ALBA Berlin (2.) - Hamburg Towers (7.)

EWE Baskets Oldenburg (3.) - ratiopharm Ulm (6.)

Bayern München (4.) - Hakro Merlins Crailsheim (5.)