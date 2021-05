Das lässt sich doch bestens an zur heißen Phase in der easycredit BBL: Vorrundensieger MHP Riesen Ludwigsburg ist mit einem Erfolg in die Playoffs der Basketball-Bundesliga gestartet. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

Das Team um den erneut starken MVP Jaleen Smith bezwang den früheren Serienmeister Brose Bamberg am Mittwoch 83:69 (41:33) und hatte dabei nur in der Anfangsphase etwas Schwierigkeiten. Drei Siege sind nötig, um ins Halbfinale einzuziehen.

Die Playoffs der easyCredit BBL LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream)

Anzeige

Smith, der als wertvollster Spieler der Hauptrunde ausgezeichnet worden war, überzeugte mit 21 Punkten und sechs Rebounds. (PORTRÄT: Der steile Aufstieg des Jaleen Smith)

Sein Teamkollege Jamel McLean steuerte 13 Zähler und 14 Rebounds bei. Im ersten Viertel lag Ludwigsburg noch zurück, doch spätestens im zweiten Durchgang übernahm der Favorit die Kontrolle. (SERVICE: Tabelle der easyCredit BBL)

BBL-Playoffs: Ludwigsburg siegt dank Smith

Das zweite Duell der Serie, die im Modus "best of five" ausgespielt wird, findet am Freitag (20.30 Uhr) erneut in Ludwigsburg statt. (NEWS: Nicht nur MVP! Doppelter Jubel bei Riesen)

Am Sonntag (15.00 Uhr/beide MagentaSport) folgt das dritte Spiel in Bamberg. Normalerweise wechselt das Heimrecht immer von Partie zu Partie, der aktuelle Modus soll den Reiseaufwand in der Corona-Pandemie reduzieren.

Am Mittwochabend ist zudem in Spiel 1 Bayern München gegen Überraschungsteam Hakro Merlins Crailsheim gefordert. (das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Das Spiel im Stenogramm:

MHP Riesen Ludwigsburg - Brose Bamberg 83:69 (41:33)

Beste Werfer: Smith (21), McLean (14), Warren (11) für Ludwigsburg - Ogbe (16), Sengfelder (10) für Bamberg

Zuschauer: keine

Playoffs-Stand: 1:0

Playoffs, 1. Viertelfinale (best of five)

Mittwoch, 19. Mai:

MHP Riesen Ludwigsburg - Brose Bamberg 83:69 (41:33)

Playoffs-Stand: 1:0

Bayern München - Hakro Merlins Crailsheim (20.30 Uhr)

Donnerstag, 20. Mai:

ALBA Berlin - Hamburg Towers (19 Uhr) '

EWE Baskets Oldenburg - ratiopharm Ulm (20.30 Uhr)