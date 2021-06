Bühne frei für die große Titelsause?

In Spiel vier der Finalserie in der easycredit BBL kann der Titelverteidiger ALBA Berlin beim deutschen Pokalsieger FC Bayern Basketball den ersten Matchball verwerten. (BBL Finale, Spiel vier: FC Bayern Basketball - ALBA Berlin, ab 15.00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Mit dem 81:69-Sieg in Spiel drei haben die Berliner bewiesen, dass sie in München gewinnen können. Bereits in der Hauptrunde haben sie den Bayern mit 100:62 eine empfindliche Klatsche in der eigenen Halle verpasst.

Allerdings wissen die Albatrosse, dass auch das dritte Saisonspiel in der bayerischen Hauptstadt kein Selbstläufer wird. "Wir wollen natürlich am liebsten direkt morgen schon gewinnen, aber wir wissen auch, wie schwer das wird. Bayern wird natürlich alles in die Waagschale werfen, das ist ein Do-or-Die-Spiel für sie" warnte Malte Delow seine Teamkollegen direkt nach dem Sieg.

ALBA-Coach sieht noch alles offen

Auch ALBAs Teamleder Luke Sikma will die Münchner noch nicht abschreiben. "Wir sind jetzt mit einem Sieg vorne, doch Bayern ist ein starkes Team und wird morgen alles geben. Wir müssen also alles dafür tun, dass auch wir alles geben, und uns damit den Sieg holen."

Aíto García Reneses, Cheftrainer der Hauptstädter, sieht die Serie sogar noch mehr oder weniger offen: "Wichtig ist es, am Ende drei Siege zu haben. Das können die Bayern schaffen, und das können wir schaffen."

Vielmehr als den Zwischenstand in der Serie interessiert den ALBA-Coach die körperliche Verfassung seiner Spieler. Diese sieht er als den Schlüssel für das Spiel, "weil es sehr schwierig ist, diese Spiele mit weniger als 24 Stunden Zeit zur Erfrischung zu spielen."

